Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Kutlanıyor

Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Kutlanıyor
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Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde, çocukların ejderha tekneleriyle yarıştığı Duanwu Festivali kutlandı. Bu yıl festival, ay takvimine göre 31 Mayıs'a denk geliyor.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki bir çocuk bahçesinde "ejderha teknelerini" yarıştıran çocuklar, 28 Mayıs 2025.

Çin ay takvimine göre beşinci ayın beşinci gününde kutlanan ve Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali, bu yıl 31 Mayıs'a denk geliyor.(Fotoğraf: Ma Huabin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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