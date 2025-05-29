Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Kutlanıyor

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki bir çocuk bahçesinde "ejderha teknelerini" yarıştıran çocuklar, 28 Mayıs 2025.

Çin ay takvimine göre beşinci ayın beşinci gününde kutlanan ve Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali, bu yıl 31 Mayıs'a denk geliyor.(Fotoğraf: Ma Huabin/Xinhua)