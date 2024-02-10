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Çin'de Ejderha Şeklinde Uçan Dronelarla Gökyüzünde Harika Bir Gösteri

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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning kentinde Yeni Yıl temalı harika bir gösteri gerçekleştirildi. Kentin gece seması, Ejderha Yılı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı'nı karşılamak üzere dev bir ejderha oluşturan 2.000 drone ile aydınlandı! Bu çarpıcı kutlama ile halka Çin Yeni Yılı dilekleri iletildi. Çin geleneğinde ejderha on iki burçtan biri ve saygı ve iyi şansın sembolü olarak kabul ediliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanning kentinden bildiriyor.

Gökyüzünde ejderha şeklinde uçan droneların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning kentinde Yeni Yıl temalı harika bir gösteri gerçekleştirildi. Kentin gece seması, Ejderha Yılı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı'nı karşılamak üzere dev bir ejderha oluşturan 2.000 drone ile aydınlandı!

Bu çarpıcı kutlama ile halka Çin Yeni Yılı dilekleri iletildi.

Çin geleneğinde ejderha on iki burçtan biri ve saygı ve iyi şansın sembolü olarak kabul ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanning kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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