Çin'de Dev Juncao Bitkisi Hasadı Başladı
Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde çiftçiler, büyük Juncao bitkisini hasat ederek sığır ve koyun yetiştiriciliği için silaj yemi üretimine katkı sağlıyor.
YİNCHUAN, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne bağlı Yinchuan kentinin Minning kasabasında çiftçiler, dev Juncao bitkisinin hasadına başladı. Hasat edilen dev Juncaolar, bölgedeki sığır ve koyun yetiştiriciliğinin gelişimini desteklemek amacıyla silaj yemi olarak kullanılacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel