Çin Demiryolunda Rekor: 2,8 Milyar Seyahat

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu, 2026 yılının ilk yedi ayında 2,8 milyar demiryolu seyahati gerçekleştirilerek yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.

Şirketin cumartesi günü açıkladığı verilere göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1'lik bir artış anlamına geliyor.

Çin demiryolu ağı bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artışla günlük ortalama 11.462 yolcu treni seferi düzenledi.

Çin'in vizesiz transit geçiş politikasının etkisiyle sınır ötesi demiryolu seyahatlerinde de ciddi artış kaydedilirken, yabancı yolcuların gerçekleştirdiği seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 arttı.

Açıklamada, demiryolu yetkililerinin tren hizmetlerini turistik noktalar ve konaklama tesisleriyle daha iyi entegre etmek amacıyla ülke genelindeki kültür ve turizm birimleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua