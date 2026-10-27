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Çin'de büyük sanayi işletmelerinin karları ilk dokuz ayda yüzde 15,5 arttı

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Çin'de büyük sanayi işletmelerinin karları ilk dokuz ayda yüzde 15,5 arttı
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Çin'de büyük sanayi işletmelerinin karları 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 6,03 trilyon yuana ulaştı. Elektronik sektörünün karları iki katına çıkarken yüksek teknoloji imalatındaki karlar yüzde 52 arttı.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki büyük sanayi işletmelerinin karları, elektronik ile yüksek teknoloji imalatındaki güçlü büyümenin etkisiyle 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre çift haneli artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, büyük sanayi işletmelerinin karları ocak-eylül döneminde yüzde 15,5 artarak 6,03 trilyon yuana (yaklaşık 897,7 milyar ABD doları) ulaştı. Böylece karlar yıl başından bu yana çift haneli büyümesini sürdürdü.

Sanayi işletmelerinin karları yalnızca eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 arttı.

Elektronik sektörü büyümenin başlıca itici güçlerinden biri olarak öne çıkarken, sektörün karları geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı ve toplam sanayi karlarındaki artışa 9,6 yüzde puan katkı sağladı.

Yapay zeka hesaplama gücü ve veri merkezi altyapısı gibi alanlarda talebin artmaya devam etmesiyle yüksek teknoloji imalat sektöründeki karlar ise yüzde 52 yükseldi. Bu artış, genel sanayi ortalamasının 36,5 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Yılın ilk üç çeyreğinde yüksek teknoloji imalatı, Çin'deki büyük sanayi işletmelerinin toplam karlarının yüzde 25,5'ini oluşturdu. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 yüzde puan arttı.

Büro İstatistikçisi Yu Weining, üst düzey imalatın gelişimini sürdürmesi ve yeni nitelikli üretici güçlerin daha hızlı şekillenmesiyle Çin sanayi sektörünün giderek daha gelişmiş ve inovasyon odaklı bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Daha önce açıklanan veriler de Çin'in sanayi sektörünün 2026'nın ilk üç çeyreğinde ivme kazanmaya devam ettiğini ve katma değerli sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 5,3 arttığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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