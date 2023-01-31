Çin'de Bir Köyde Tavşan Yılı Kutlaması
Güncel Haberler
YİXİAN, 31 Ocak (Xinhua) -- Hava fotoğrafında Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yixian ilçesine bağlı Hongcun köyündeki bir fener alayına katılan turistler görülüyor, 30 Ocak 2023.
YİXİAN, 31 Ocak (Xinhua) -- Hava fotoğrafında Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yixian ilçesine bağlı Hongcun köyündeki bir fener alayına katılan turistler görülüyor, 30 Ocak 2023.
Buradaki turistler tavşan şeklinde fenerler yapmayı öğrendiler ve Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için fener alayına katıldılar. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel