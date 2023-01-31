Çin'de Bir Köyde Tavşan Yılı Kutlaması Güncel Haberler YİXİAN, 31 Ocak (Xinhua) -- Hava fotoğrafında Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yixian ilçesine bağlı Hongcun köyündeki bir fener alayına katılan turistler görülüyor, 30 Ocak 2023. YİXİAN, 31 Ocak (Xinhua) -- Hava fotoğrafında Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yixian ilçesine bağlı Hongcun köyündeki bir fener alayına katılan turistler görülüyor, 30 Ocak 2023. Buradaki turistler tavşan şeklinde fenerler yapmayı öğrendiler ve Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için fener alayına katıldılar. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'de Bir Köyde Tavşan Yılı Kutlaması - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.