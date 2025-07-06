Çin'de Batang Hidroelektrik Santrali'nin İkinci Üretim Ünitesi Faaliyete Geçti

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Jinsha Nehri üzerindeki Batang Hidroelektrik Santrali'nin ikinci üretim ünitesi başarıyla devreye alındı. Santral, toplamda 750.000 kilovat kapasiteli üç üniteden oluşuyor ve tam kapasiteyle çalıştığında yılda 3 milyar kilovat-saat temiz enerji üretecek.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Jinsha Nehri üzerinde bulunan Batang Hidroelektrik Santrali'nin ikinci üretim ünitesi 72 saatlik başarılı deneme çalışmalarının ardından faaliyete başladı.

Çin'de yayımlanan Bilim ve Teknoloji gazetesinin cumartesi günkü haberine göre, santral 250.000 kilovat kapasiteli üç üniteden oluşuyor ve toplam kurulu gücü 750.000 kilovata ulaşıyor.

İlk üretim ünitesi 15 Mayıs'ta faaliyete geçerken, üçüncü ünitenin ise temmuz ortasında devreye alınması bekleniyor.

Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında santral, yılda 3 milyar kilovat-saatin üzerinde temiz enerji üretecek. Bu miktar, yaklaşık 1,75 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek.

Bu, yılda 1,05 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlanması ve 3,15 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılması anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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