Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükelçilik personeli ve Çin'deki Türk kurumlarının temsilcilerinin katıldığı törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Pekin Büyükelçiliği Hava Ataşesi Albay Taylan Seden'in kızı Yaren Seden, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"ni, Askeri İdari Ataşe Kıdemli Başçavuş Çağlayan Ozan Çopur'un kızı Zeynep Çopur da "Gençliğin Atatürk'e Cevabı"nı okudu.

Pekin Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Gözde Öztürk, törende yaptığı konuşmada, ülkenin büyük bölümünün işgal altında olduğu bir zamanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı hareketin kurtuluş ateşini yaktığını, aydınlık bir geleceğe yönelik umutları kuvvetlendirdiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gençlere Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etme vazifesini verdiğine dikkati çeken Öztürk, "Bugün hızla gelişen dünyada, ülkemizin yeni çağın gereksinimlerine süratle cevap vererek daha ileriye gitmesini sağlayacak en güçlü değerimiz gençlerimizdir." dedi.

Öztürk, Türkiye'nin, bir yandan kalkınma ivmesini sürdürürken bir yandan da bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın korunmasına öncülük eden bir ülke olarak dünyadaki güçlü ve etkin konumunu güçlendirmesinin yetişkinler kadar gençlerin de gayretleriyle mümkün olacağını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşları saygıyla anan Öztürk, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.