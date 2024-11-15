Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru'ya Resmi Ziyarette Bulundu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin daveti üzerine Peru'ya resmi bir ziyarette bulundu ve 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere Lima'ya gitti.
LİMA, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin davetlisi olarak Peru Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunmak ve 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere perşembe günü Lima'ya gitti.