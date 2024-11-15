Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru'ya Resmi Ziyarette Bulundu

LİMA, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin davetlisi olarak Peru Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunmak ve 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere perşembe günü Lima'ya gitti.