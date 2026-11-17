SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Meksika ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımanın ve işbirliğini daha geniş alanlara yayarak derinleştirmenin, iki ülkenin kendi kalkınma stratejilerini hayata geçirmesi ve Küresel Güney'in birlik içinde güçlenme çabalarının desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Xi, salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bir araya geldi. Sheinbaum, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Shenzhen'de bulunuyor.

Xi görüşmede, Çin'in ikili ilişkileri yüksek kaliteli kalkınma yönünde ilerletmek, refah ve istikrarın hakim olduğu, açık, birbirine bağlı, herkese fayda sağlayan, kapsayıcı, birlik ve dayanışma içindeki bir Asya-Pasifik bölgesi ile daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sisteminin oluşturulmasını teşvik etmek ve dünya barışı ile ortak kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Meksika ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua