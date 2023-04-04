Çin, Çöllerde Devasa Güneş ve Rüzgar Enerjisi Tarlaları İnşa Ediyor

HOHHOT, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyi, çöl kuşağı boyunca güneş ve rüzgar enerjisi tarlalarının inşasında kayda değer bir artışa tanık oldu.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Erdos kentine bağlı Dalad Sancağı'ndaki fotovoltaik enerji tarlası, 3 Mart 2023. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

HOHHOT, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyi, çöl kuşağı boyunca güneş ve rüzgar enerjisi tarlalarının inşasında kayda değer bir artışa tanık oldu. Bu gelişme bir zamanlar çorak ve ıssız olan bölgeleri yenilenebilir enerji için canlı bir merkeze dönüştürüyor.

Çin'in yedinci büyük çölü olan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Kubuqi'de devasa bir güneş ve rüzgar enerjisi üssü inşa ediliyor. Burası kendi türünde dünyanın en büyük enerji üretim üssü olmaya hazırlanıyor.

Enerji üssünün şantiye sorumlusu Chen Shicheng'e göre, Çin Üç Boğaz Şirketi ve İç Moğolistan Enerji Grup tarafından ortaklaşa üstlenilen bu proje, Çin'in en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Baihetan'a eşdeğer 16 milyon kilovatlık toplam kurulu kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlandı.

Kubuqi Çölü'nün batısında, Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin doğu kesimine doğru uzanan ve Çin'in dördüncü büyük çölü olan Tengger Çölü yer alıyor. Burada 1 milyon kilovat kurulu güce sahip fotovoltaik enerji projesinin ilk aşaması tamamlanmak üzere ve yakında bölgede faaliyete geçecek.

Söz konusu çöl kuşağı, İç Moğolistan, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Ningxia, Qinghai, Gansu ve Shaanxi dahil olmak üzere birçok eyalet düzeyindeki bölgeden geçiyor.

Çin, 2021 yılından bu yana çöl bölgelerinde toplam kapasitesi yaklaşık 100 milyon kilovat olan bir dizi büyük ölçekli rüzgar enerjisi ve fotovoltaik üs projesinin inşaatını başlattı. Ülke şimdi ikinci bir büyük ölçekli proje grubu planlıyor ve bu projelerden bazıları halihazırda devam ediyor.