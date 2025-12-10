Çinli Otomobil Üreticisi Changan, 30 Milyonuncu Aracını Üretim Hattından İndirdi

CHONGQİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Changan Otomobil Grubu Limited Şirketi, 20 milyonuncu otomobilini üretmesinden yalnızca dört yıl sonra 30 milyonuncu aracını üretim hattından indirdi.

Şirketin Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Avatr Akıllı Fabrikası'nda çarşamba günü üretilen 30 milyonuncu araç, Avatr 12 sedan modeli oldu. Avatr, Changan'ın yüksek kaliteli elektrikli araç markası olarak biliniyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Huarong, ilk 10 milyon aracın üretiminin 30 yıl sürdüğünü, 20 milyon adede ulaşmanın yedi yıl, 30 milyon seviyesine çıkmanın ise dört yıldan biraz fazla zaman aldığını söyledi.

Zhu, "Bu hızlı büyüme, Çin otomotiv sektöründeki bağımsız inovasyon ve ölçekli gelişimin güçlü ivmesini yansıtıyor" dedi.

Eski Changan Otomobil şirketi ile diğer bazı şirketlerin yeniden yapılandırılması sonucu 29 Temmuz 2025'te kurulan Çin Changan Otomobil Grubu Limited Şirketi, bugün merkezi yönetim altındaki üç büyük devlet otomotiv grubundan biri konumunda. Şirket, elektrifikasyon, bağlantılı imkanları ve akıllı özelliklere yönelik dönüşümünü hızlandırıyor.