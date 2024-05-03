Çin, Chang'e-6 görevi için uluslararası çalıştay düzenledi

HAİKOU, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6 görevinin taşıdığı uluslararası araştırma yüklerine odaklanan bir çalıştaya katılmak ve Hainan'daki fırlatmaya tanıklık etmek üzere 12 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 50 konuk davet etti.

Çalıştay, Cuma günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou kentinde düzenlendi.