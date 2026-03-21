'Çin, çalkantılı bir dünyada istikrarlı, güvenilir ve yapıcı güç olmaya devam edecektir'

ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin'in yıllık 'İki Toplantı'sı (Çin Ulusal Halk Meclisi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın toplantıları) hakkında bilgiler verdi. Büyükelçi Jiang Xuebin, "Toplantı uluslararası toplumun ilgisini çekmiştir. Kısa süre önce başarıyla sona ermiş olan bu yılki İki Toplantı ve onaylanan 15. Beş Yıllık Plan'ın ana hatları, Çin'in kalkınması için net bir yol haritası çizmiştir. Çin, kendi gelişmesine dayanarak dünyaya yeni fırsatlar sunmaya ve çalkantılı bir dünyada her zaman en istikrarlı, en güvenilir ve en yapıcı güç olmaya devam edecektir" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Çin ekonomisi, dönüşüm ve güncellenme sürecinde yeni büyüme dinamiklerini harekete geçirecektir. Geçtiğimiz yıl, baskılara karşı güçlü bir dayanıklılık sergileyen Çin ekonomisi büyüme ivmesini korumuş, GSYİH'sı yüzde 5 artarak 140,19 trilyon yuana ulaşmıştır. Çin, inovasyona dayalı ve kaliteli bir gelişme aşamasına girmiş olup dinamizmi ve canlılığını ortaya koymaktadır. Yeni nitelikli üretici güçler istikrarlı biçimde gelişmekte, yapay zeka, biyomedikal, robotik ve kuantum teknolojileri gibi alanlardaki Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalar dünyada ön sıralarda yer almaktadır. Bu yıl Çin ekonomisinin yüzde 4,5 ila 5 aralığında büyümesi hedeflenirken uygulamada daha iyi sonuçlar elde etmek için çaba gösterilecektir. Bu, Çin'in daima küresel ekonomik büyümeye önemli katkılar yapan istikrar çıpası olacağı anlamına gelmektedir. Dünya ekonomisine istikrar, öngörülebilirlik ve yeni dinamizm kazandırmak üzere Çin, yeni büyüme dinamiklerini hızla açığa çıkaracak, geleneksel sektörleri ve yükselen ve geleceğin sektörlerini geliştirecek, hizmet sektörünün kapasitesini ve kalitesini artıracak ve yeni akıllı ekonomi modeli tesis edecektir" dedi.

Sözlerine devam eden Büyükelçi Jiang Xuebin, şunları ekledi:

"Çin'in kalkınması, itici güçlerin dönüşümü sürecinde yeni fırsatlar doğurmaktadır. 15. Beş Yıllık Plan'ın ana hatları, yalnızca Çin'in yeni kalkınması için değil aynı zamanda Çin'in dünya ülkeleriyle kazan-kazan iş birliği için deyeni perspektif sunmuştur. "Yüksek kaliteli kalkınma" teması üzerine inşa edilen bu planda, ekonomik gelişme, inovasyon güdümlü gelişme, halkın refahı, yeşil ve düşük karbonlu gelişme vegüvenlik olmak üzere 5 ana başlıkta 20 gelişme hedefi ortaya koyulmuş, sanayi gelişimi, bilim, teknoloji ve inovasyon, dijital ve akıllı dönüşüm ve iç pazar gibi alanlarda 16 büyük stratejik görev belirlenmiş ve yeni üretici güçlerin geliştirilmesi gibi alanlarda 109 önemli proje önerilmiştir. Bunlar, Çin'in 2035 yılına kadar sosyalist modernleşmeyi genel olarak gerçekleştirmesi için sağlam bir temel atacaktır. Sağlam adımlarla doğru yönde hızla ilerleyen Çin, sadece çağın ihtiyaçlarına yanıt vermemekte, aynı zamanda dünyaya da fırsatlar sunmaktadır. Çin diplomasisi, belirsizlik içindeki dünyaya netlik kazandırmaktadır. Günümüz dünyası yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girmiş, jeopolitik çatışmalar ve bölgesel krizler iç içe geçmiştir. Küresel çapta yaşanan çatışma sayısı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Ortak sınamalar karşısında Çin, öteden beri güç kullanımının sorunları çözemeyeceğini, çatışmaların yalnızca nefreti artıracağını savunmaktadır. Egemen eşitlik, adalet ve hakkaniyet, dayanışma ve koordinasyon ve eylem odaklılık ilkelerine bağlı kalınarak ancak ortak ve evrensel güvenliğe sahip bir dünya inşa edilebilir. 15. Beş Yıllık Plan döneminde Çin, "İnsanlık için Ortak Kader Topluluğu" hedefi doğrultusunda barışın, istikrarın ve adaletin en önemli savunucularından biri olmaya devam edecektir. İnsanlığın gelişimine daha büyük katkılarda bulunmak üzere Çin, tüm ülkelerle el ele verip karşılıklı yarara dayalı iş birliği yapmaya hazırdır."

Büyükelçi Jiang Xuebin, "'15. Beş Yıllık Plan' döneminde Çin, ortak yarara dayalı iş birliğini sürdürecek, yüksek standartta dışa açılımı daha da büyütecek, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki yüksek kaliteli iş birliğini ilerletecek, başta hizmet sektörü olmak üzere pazara erişimi kolaylaştıracak ve açılımı genişletecek, çok taraflı ticaret sistemini koruyacak ve uluslararası dolaşımı teşvik edecektir. Çin, tüm ülkelerle fırsatları paylaşacak ve ortaklaşa gelişecektir. Sağlam bir temele ve birbirini tamamlayan özelliklere sahip olan Çin ile Türkiye arasındaki iş birliği önemli fırsatlarla karşı karşıyadır. 15. Beş Yıllık Plan'ın başladığı ve diplomatik ilişkilerimizin 55. yılının kutlandığı bu önemli dönemde, iki ülke liderlerinin önemli mutabakatları ışığında kalkınma stratejilerinin entegrasyonunu hızlandırmalı, Çin-Avrupa demiryolunun güney hattını geliştirmeli, ekonomi, ticaret, kültür ve turizm gibi geleneksel alanlardaki iş birliğini güçlendirmeli, yeni enerji, 5G ve biyomedikal gibi alanlardaki yeni iş birliği fırsatları su yüzüne çıkarmalıyız. Çin'in 'İki Toplantısı'nın esintileriyle Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerinin kesinlikle yeni dönemde sağlam adımlarla ilerleyeceğine, iki ülkenin birbirinin ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmasını destekleyeceğine ve küresel ekonomik istikrar ile refaha ortaklaşa katkı yapacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı