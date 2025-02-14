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Çin Büyükelçisi Xie: Gümrük Vergileri İlişkileri Zayıflatır

Çin Büyükelçisi Xie: Gümrük Vergileri İlişkileri Zayıflatır
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Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerinin Çin halkı üzerinde işe yaramayacağını, aksine Çin-ABD işbirliğini zayıflatacağını belirtti. Xie, gümrük vergileri ve ticaret savaşlarının sorunları çözmeyeceğini ifade etti.

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerinin Çin halkı üzerinde asla işe yaramayacağını, bunların tersine Çin-ABD işbirliğinin temelini zayıflatacağını ve Amerikalı hane ve işletmelerin maliyetlerini artıracağını söyledi.

NEW YORK, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, gümrük vergisi veya ticaret savaşının ne Çin-ABD ilişkilerindeki sorunları çözebileceğini ne de Çin'in kalkınmasını engelleyebileceğini söyledi.

Salı günü New York'ta düzenlenen Çin Genel Ticaret Odası-ABD'nin 20. Yıldönümü Galası'nda konuşma yapan Xie, "Gümrük vergisi ya da ticaret savaşı sorunları çözemez, Çin'in kalkınmasını ise hiç engelleyemez" dedi.

Xie, ABD'nin fentanil ile ilgili konuları bahane ederek Çin'e ek gümrük vergisi uygulamasının "sadece ters tepeceğini" ifade etti.

Büyükelçi, "Gümrük vergisi tehditleri, Çin halkı üzerinde asla işe yaramayacaktır. Bunlar tam tersine Çin ile ABD arasındaki uyuşturucu ile mücadele ve ekonomik işbirliğinin temeline zarar verecek ve Amerikalı hane ve işletmelerin maliyetlerini artıracak. Sonuçta da kazanan kimse olmayacak" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Çin'in modernleşme sürecine odaklandığı, ABD'nin de ekonomisini güçlendirmek istediği bu dönemde, iki ülkenin ortak refaha ulaşmak için birbirlerini engellemek yerine birbirlerinin başarısına destek olmaları gerektiğini kaydetti.

Xie, ABD şirketlerinin geçen yıl Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda stant alanı açısından, Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda ise katılım açısından diğer ülkeleri geride bıraktığını belirtti. Xie, yakın zamanda yapılan bir ankete göre ABD'li şirketlerin neredeyse yarısının, Çin'i en iyi üç küresel yatırım adresinden biri olarak gördüğünü söyledi.

Büyükelçi, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ikili ilişki olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Xie, her iki taraftaki iş çevrelerinin aksaklıkların üstesinden gelme anlayış ve cesaretini göstermeleri, fırsatları değerlendirmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine öncülük edip bu alanda ana güç olmayı sürdürmeleri temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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