Albüm: Çin'in Washington Büyükelçisi, ABD'deki Çin Genel Ticaret Odası'nın Galasına Katıldı

Güncelleme:
New York'taki yıllık gala etkinliğinde konuşan Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD ile ilişkileri geliştirme konusundaki samimiyetlerini vurgularken, egemenlik ve güvenlik konularında taviz vermeyeceklerini belirtti. Gala, iki ülke iş dünyasından yaklaşık 300 kişi ile gerçekleştirildi.

NEW YORK, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD'nin New York kentinde ABD'deki Çin Genel Ticaret Odası tarafından düzenlenen yıllık galada açılış konuşması yaptı.

Xie, Çin'in ABD ile ilişkilerini geliştirme konusunda samimi olduğunu ancak koruması gereken açık ilkeleri olduğunu belirtti.

Büyükelçi, "Egemenliğimiz, güvenliğimiz ve kalkınma çıkarlarımızla ilgili önemli konularda taviz vermeyiz" dedi.

Galaya çoğunluğu Çin ve ABD iş dünyasından yaklaşık 300 kişi katıldı. Gecede, liderlik, yenilikçilik ve sınır ötesi etkileşim alanlarında iki ülke arasındaki ekonomik büyümeye, kültürel etkileşime ve toplumsal katılıma önemli katkılarda bulunan birçok şirket onurlandırıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
