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Çin Başbakanı'ndan Tayland'a Deprem Taziyesi

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Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland'da meydana gelen büyük depremin ardından hayatını kaybedenler için taziye mesajı iletti ve afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra'ya Myanmar'da meydana gelen büyük depremin etkisiyle Tayland'da yaşanan can ve mal kayıpları dolayısıyla taziyelerini iletti.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren ve yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, afetten etkilenen insanlara ise geçmiş olsun dileklerini ileten Li, Tayland halkının Tayland hükümetinin güçlü liderliği altında bu felaketi atlatarak en kısa sürede normal üretim ve yaşam seyrine döneceğine inandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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