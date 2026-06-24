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Çin Başbakanı: İnovasyon Odaklı Kalkınma Uzun Vadeli Ekonomik Dayanıklılığın Anahtarı

Çin Başbakanı: İnovasyon Odaklı Kalkınma Uzun Vadeli Ekonomik Dayanıklılığın Anahtarı
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Çin Başbakanı Li Qiang, Yaz Davos Forumu'nda yaptığı konuşmada, inovasyon odaklı kalkınmanın Çin'in uzun vadeli ekonomik direnci ve istikrarlı büyümesi için kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca küresel işbirliği ve teknolojik ilerlemenin kamu yararına kullanılması çağrısında bulundu.

DALİAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, inovasyon odaklı kalkınmanın Çin'in uzun vadeli ekonomik direnci ve istikrarlı büyümesi açısından kilit önemde olduğunu söyledi.

Li çarşamba günü Yaz Davos Forumu olarak da bilinen ve Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da düzenlenen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşma yaptı.

Başbakan, ülke ekonomisinin istikrarlı ve sağlıklı şekilde büyümesinin, istikrarlı bir ortam ve inovasyon odaklı kalkınma sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

İnovasyon odaklı işbirliğinin küresel büyüme çıkmazını aşmanın kaçınılmaz bir yolu olduğunu belirten Li, bağlantısallığın ve işbirliğinin derinleştirilmesi ile inovasyon alanındaki avantajların daha geniş ölçekte bir araya getirilmesi çağrısında bulundu.

Li ayrıca, teknolojik ilerlemenin kamu yararına hizmet etmesi ve ortak yönetişimin daha etkin şekilde geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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