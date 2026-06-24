Haberler

Çin Başbakanı Li, Güney Kore Başbakanı Kim ile Bir Araya Geldi

Çin Başbakanı Li, Güney Kore Başbakanı Kim ile Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Dalian'da düzenlenen Yeni Şampiyonlar Toplantısı'nda Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok ile bir araya geldi. Görüşmede ticaret, teknoloji ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi ele alındı.

DALİAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 17. Yıllık Yeni Şampiyonlar Toplantısı'na katılmak için Çin'in kuzeydoğusundaki liman kenti Dalian'da bulunan Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok ile bir araya geldi.

Li salı günkü görüşmede, hem iki ülkeye hem de bölgeye ortaklaşa refah getirme amacıyla iki ülke cumhurbaşkanlarının stratejik rehberliğini takip etmek, karşılıklı siyasi güvenin temelini sağlamlaştırmak, birbirlerinin temel çıkarlarına ve önemli endişelerine saygı gösterip bu çıkar ve endişeleri gözetmek, eşitliği ve karşılıklı faydayı korumak, ikili işbirliğinin kapsamını ve derinliğini istikrarlı şekilde genişletmek ve Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının sağlam, istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini ilerletmek üzere Güney Kore ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin ve Güney Kore'nin ticaret işbirliğinde henüz tam olarak değerlendirilememiş büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Li, ticaret bakanları toplantısı gibi kurumsal mekanizmalardan tam olarak yararlanmak, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasını hızlandırmak ve iki yönlü ticaretin genişletilip geliştirilmesini artırmak üzere Güney Kore ile çalışacaklarını belirtti.

İki tarafın da kendine özgü yenilikçi güçlere ve derinlemesine entegre sanayi ve değer zincirlerine sahip olduğuna ve bu durumun iki ülkenin, kalkınma konusundaki güçlü yanlarını birbiriyle daha uyumlu hale getirmesine ve birbirini tamamlayan avantajlarını tam olarak ortaya çıkarmasına olanak tanıdığını kaydeden Li, "Bir yandan geleneksel sektörlerdeki işbirliğini sağlamlaştırıp geliştirirken, diğer yandan yarı iletkenler, yapay zeka, yeni enerji ve biyotıp gibi yükselen sektörlerdeki işbirliğini de artıracağız" dedi.

Li, iki tarafın da turizm, eğitim, gençlik, medya ve düşünce kuruluşları alanlarında etkileşim ve işbirliğini derinleştirerek iki halk arasındaki bağları sürekli olarak güçlendireceğini belirtti. Li, açık bir Asya-Pasifik ekonomisinin inşasını ortaklaşa ilerletmek üzere Güney Kore ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu

Davutoğlu'ndan grup toplantısına damga vuran Şara çıkışı