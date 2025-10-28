Çin Başbakanı Li Qiang'dan Küresel Yönetişim İnisiyatifi Vurgusu

KUALA LUMPUR, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni aktif olarak ilerletmek ve bölgesel barış ve kalkınmaya daha fazla pozitif enerji katmak üzere ilgili taraflarla ortak çaba sarf etmeye hazır olduklarını söyledi.

Li, pazartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 20. Doğu Asya Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Zirvenin asli hedeflerine sadık kalmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirten Li, tüm taraflara geniş bir uzlaşı oluşturma çabalarını sürdürme çağrısı yaptı.

Li, karşılıklı saygı, eşitlik, hakkaniyet ve adaletin, uluslararası ilişkileri düzenleyen önemli temeller arasında yer aldığını söyledi. Ekonomik küreselleşme ve dünyanın çok kutuplu hale gelmesinin geri döndürülemez bir süreç olduğunu belirten Li, dünyanın, güçlünün zayıfı ezdiği bir ortama geri dönmemesi gerektiğini ifade etti.

Li, ancak bu ortak insani değerlerin el üstünde tutulup tarihin akışına uyulması halinde kritik dönüm noktalarında doğru kararların alınabileceğini ve doğru yolda kalınabileceğini vurguladı.

Öne çıkan sorunların çözümüne öncelik verilmesi gerektiğini belirten Li, bölge ülkeleri için ekonomik kalkınma ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesinin en önemli öncelikler olmaya devam ettiğini söyledi.

Serbest ticaret sisteminin el üstünde tutulmasına daha fazla bağlılık çağrısı yapan Li, bu kapsamda üst düzey bölgesel serbest ticaret ağı oluşturmak için çaba gösterilmesi ve bölgesel entegrasyonun güçlü şekilde ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Li, halkların refahını artırmak ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı kalkınma sağlamak üzere daha fazla güç toplanması gerektiğini ifade etti.

Kural ve sistemlerin reforme edilip iyileştirilmesi çağrısında da bulunan Li, durumun karmaşıklığı arttıkça uluslararası hukukun üstünlüğünün otoritesini korumaya olan ihtiyacın da o oranda artacağını dile getirdi.

Li, tüm taraflara kurallara riayet etme, özellikle merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi koruma ve bölgesel işbirliğinin destekçisi olarak ASEAN'ın bölgesel mimarideki merkezi rolünü destekleme çağrısında bulundu.

Li, tüm tarafların çıkarlarını daha iyi korumak üzere reformları aktif olarak teşvik etme ve daha adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasını kolaylaştırmaya yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.