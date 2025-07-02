Çin Başbakanı Li Qiang, BRICS Zirvesi ve Mısır Ziyareti İçin Hareket Halinde
Çin Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Li Qiang'ın 5-8 Temmuz tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek 17. BRICS Zirvesi'ne katılacağını ve ardından 9-10 Temmuz'da Mısır'a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Başbakanı Li Qiang'ın, davet üzerine 5-8 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan 17. BRICS Zirvesi'ne katılacağını söyledi.
Sözcü çarşamba günkü basın toplantısında Li'nin, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin daveti üzerine 9-10 Temmuz tarihleri arasında ise Mısır'a resmi ziyarette bulunacağını da belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel