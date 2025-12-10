Çin Başbakanı: Çin Mega Pazarını Dünyaya Açmaya Devam Edecek

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, mega pazarlarını dünyaya açmaya, diğer ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya ve ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları uygun şekilde çözmek ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere diyalog ve iletişimi güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çin ile uluslararası ekonomi kuruluşlarının başkanları arasında salı günü düzenlenen "1+10" Diyaloğu'na Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Mathias Cormann, Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Agustín Carstens, Finansal İstikrar Kurulu Başkanı Klaas Knot ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun katıldı.

Li salı günü "1+10" Diyaloğu'na katılmak üzere Çin'de bulunan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Artan jeopolitik karmaşa ve uluslararası ekonomi ve ticaret kısıtlamaları nedeniyle son yıllarda küresel ticaret ve yatırım eğilimlerinin zayıfladığına dikkat çeken Li, sanayi ve tedarik zincirlerinde parçalanma risklerinin de artmasıyla küresel ekonomik büyümenin gerilemeye başladığını belirtti.

Li, bu bağlamda istikrarlı seyrini sürdürerek kapasitesi dahilinde dünya ekonomisine tutarlı şekilde kesinlik ve istikrar sağlamaya devam eden Çin ekonomisinin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde iyiye gitmeyi sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.

Li, iç talebi genişletmeyi, yurtiçi ekonomik döngünün iç ivmesi ve güvenilirliğini artırmayı ve tüketim, yatırım, arz ve talep arasındaki sağlıklı etkileşimi teşvik etmeyi ısrarlı biçimde sürdüreceklerini kaydetti.

Li, modern sanayi sisteminin inşasını ilerletmek, daha fazla ülkeyle sanayi işbirliğini güçlendirmek ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin kalitesi ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek üzere akıllı, yeşil ve entegre bir kalkınma süreci izleyeceklerini vurguladı.

Li, hükümet olarak daha proaktif makroekonomik politika uygulayacaklarını, piyasanın endişelerini ele alacaklarını ve ekonomik büyümeyi makul bir aralıkta tutmak üzere maliye ve para politikalarını daha iyi kullanacaklarını ifade etti.

Merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve çeşitli uluslararası ekonomik kuruluşların çalışmalarını desteklediklerini belirten Li, dört büyük küresel inisiyatifi uygulamak, gerçek çok taraflılığı el üstünde tutmak ve hem eşit, düzenli ve çok kutuplu bir dünyayı hem de evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li, Dünya Bankası ile güçlü işbirliği ilişkisini sürdürmeyi ve bilgi paylaşımı, emeklilik sistemleri ve renminbi cinsinden krediler gibi alanlarda işbirliğini artırmayı istediklerini kaydetti. Li, IMF Shanghai Merkezi'nin faaliyetlerine güçlü destek sağlamaya devam edeceklerini, IMF kotalarının reforme edilmesini aktif olarak teşvik edeceklerini ve düşük gelirli ülkelerin kalkınmasına destek olmak üzere işbirliğini artıracaklarını ifade etti.

Li, yeşil madenler, dijital ekonomi, yapay zeka ve düşük karbonlu dönüşüm konularında işbirliğini artırmaya odaklanarak, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını da belirtti.

Banga, Georgieva ve Grynspan ise Çin'in son yıllarda dikkate değer kalkınma sergilediği ve küresel ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın dünya ekonomisine değerli bir kesinlik ve güçlü bir ivme kazandırmasının beklendiğini söyledi.

Çin'in Küresel Güney'deki kalkınmaya uzun süredir verdiği desteğin tüm taraflarca büyük takdirle karşılandığını belirten Banga, Georgieva ve Grynspan, Çin ile politika iletişimini güçlendirmeye ve yapay zeka, yeşil kalkınma, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Banga, Georgieva ve Grynspan, çok taraflılığın el üstünde tutulması, BM gibi çok taraflı kurumların otoritesinin korunması, küresel yönetişim sisteminin reforme edilip iyileştirilmesi ve hem ticaret ve yatırımın hem de açık ve kapsayıcı bir kalkınmanın kolaylaştırılmasının teşvik edilmesi için birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.