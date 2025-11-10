Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Gine ve Sierra Leone'yi Ziyaret Edecek
Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, 10-16 Kasım tarihleri arasında Gine ve Sierra Leone'yi ziyaret edecek. Liu, Gine Cumhurbaşkanı'nın davetiyle Simandou demir cevheri madeni projesinin açılışına katılacak.
BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, 10-16 Kasım tarihlerinde Gine ve Sierra Leone'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günkü basın toplantısında, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu'nun, Gine ve Sierra Leone hükümetlerinin daveti üzerine bu ülkeleri ziyaret edeceğini belirtti.
Sözcü ayrıca Liu'nun Gine ziyareti sırasında Gine Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya'nın davetiyle Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak 11 Kasım'da Simandou demir cevheri madeni projesinin açılışına katılacağını söyledi.
