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Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Correa ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Correa ile Görüştü
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Lou Correa ile bir araya gelerek ikili ilişkilerde diyalog ve işbirliğini güçlendirme mesajı verdi.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Lou Correa ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, Çin ve ABD liderlerinin, stratejik istikrara dayalı yapıcı ikili ilişkiler kurmaya yönelik yeni bir vizyon üzerinde mutabık kaldıklarını ve Çin-ABD ilişkilerinin bir sonraki aşamasına stratejik rehberlik sağladıklarını söyledi.

He, iki liderin vardığı önemli ortak uzlaşıları tam ve doğru bir şekilde hayata geçirmek, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde diyaloğu güçlendirip işbirliğini genişletmek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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