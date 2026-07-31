Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video bağlantısıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar perşembe günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin Beijing'deki görüşmesinde varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerde istikrarın korunması, tatbiki işbirliğinin genişletilmesi ve bir sonraki aşamada karşılıklı endişelerin uygun şekilde ele alınması konularında samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin'in ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu baş yetkilisi olan He, son dönemde ABD'nin Çin'e uyguladığı ekonomik ve ticari kısıtlamaların son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

İki taraf, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının rolünden daha fazla yararlanarak iletişimi güçlendirme, karşılıklı güven tesis etme ve şüpheleri giderme, işbirliğini genişletme, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve olumlu yönde gelişimini teşvik etme ve stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin inşasına katkı sağlama konusunda mutabakata vardı.

Kaynak: Xinhua