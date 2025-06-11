Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'dan Yabancı Misafirlerle Önemli Görüşmeler

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'dan Yabancı Misafirlerle Önemli Görüşmeler
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen İkinci Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Değişimi Konferansı kapsamında çok sayıda yabancı konukla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

CHENGDU, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang, salı günü Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde düzenlenen İkinci Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Değişimi Konferansı'na katılmak üzere Çin'de bulunan çok sayıda yabancı konukla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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