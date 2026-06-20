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Çin, Avustralya'dan İthal Edilen Sığır Etine Yüzde 55 Ek Gümrük Vergisi Getirdi

Çin, Avustralya'dan İthal Edilen Sığır Etine Yüzde 55 Ek Gümrük Vergisi Getirdi
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Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya'dan ithal edilen sığır etine mevcut tarifelere ek olarak yüzde 55 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Yeni tarife cumartesi günü yürürlüğe girecek. Koruma tedbirleri kapsamında Avustralya'nın kotası doldu.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya'dan ithal edilen sığır etine mevcut tarifelere ek olarak yüzde 55 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Yeni tarife cumartesi günü yürürlüğe girecek.

Çin, 1 Ocak 2026'dan bu yana ithal sığır etine yönelik koruma tedbirleri uyguluyor. Bu kapsamda ülkelere özel ithalat kotaları belirlenirken, kotayı aşan ithalata ek gümrük vergisi getiriliyor.

Düzenlemeye göre, bir ülkenin yıllık ihracat hacmi kendisine tahsis edilen kotaya ulaştıktan üç gün sonra, o ülkeden yapılan sığır eti ithalatına ilave yüzde 55 gümrük vergisi uygulanıyor.

Bakanlık, koruma tedbirleri kapsamında Avustralya'dan yapılan sığır eti ithalatının 18 Haziran itibarıyla kendisi için belirlenen kotanın yüzde 100'üne ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü'nün, bir ülkenin sığır eti kotası yüzde 50'ye ve yüzde 80'e ulaştığında uyarılar yayımlaması ve kota kullanımı yüzde 100'e ulaştığında uygulanacak ek gümrük vergileriyle ilgili bir duyuruda bulunması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
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