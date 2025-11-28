Haberler

Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 7.000'i Aştı

Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 7.000'i Aştı
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Alashankou Limanı'ndan Polonya'nın Malaszewicze kentine doğru yola çıkan yük treni ile birlikte, 2025 yılında gerçekleştirilen Çin-Avrupa yük treni seferlerinin toplam sayısı 7.000'i geçti. Liman gümrük idaresi, gelen ve giden yüklerin daha hızlı taşınması için prosedürleri kolaylaştırdı.

URUMQİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Alashankou Limanı'ndan günlük ihtiyaç malzemeleri, araç parçaları ve çeşitli ürünlerle yüklü bir yük treni Polonya'nın Malaszewicze kentine doğru yola çıktı.

Liman yetkilileri, çarşamba günü kalkan trenle Alataw Geçidi olarak da bilinen Alashankou Limanı'nın 2025 yılında gerçekleştirdiği Çin-Avrupa yük treni seferlerinin toplam sayısının 7.000'i aştığını belirtti.

Limanın gümrük idaresi bu yıl, gelen ve giden yüklerin daha hızlı taşınması için gümrükleme prosedürlerini kolaylaştırdı. Yangtze Nehri Deltası ve Pearl Nehri Deltası'ndan Çin-Avrupa yük treni hizmeti ile Orta Asya ve Avrupa pazarlarına taşınan ürünlerin sayısı da giderek artıyor.

An itibarıyla limandan geçen 128 farklı Çin-Avrupa yük treni hattı bulunuyor. Söz konusu hatlar Çin'de 27 eyalet düzeyindeki bölgeyi kapsıyor ve Almanya ile Polonya'nın da aralarında bulunduğu 21 ülkeye ulaşıyor. Bu trenlerle araç ve yedek parçalarından giyim ve elektronik ürünlere kadar 200'ün üzerinde farklı kategoride mal taşınıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
