Çin-ASEAN Fuarı ve İş Zirvesi Nanning'de Başlıyor

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 17 Eylül'de Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenecek 22. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi'nin açılış törenine katılarak bir konuşma yapacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, Myanmar Başbakanı U Nyo Saw, Laos Devlet Başkanı Yardımcısı Bounthong Chitmany, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Bakanlar Konseyi Ofisi'nden Sorumlu Bakan Vongsey Vissoth, Malezya Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusuf, Vietnam Başbakan Yardımcısı Mai Van Chinh ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn'un da aralarında bulunduğu yabancı liderler ve kıdemli yetkililerin açılış törenine katılacağını belirtti.