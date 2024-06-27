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Çin Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi, Katar ISND 5-2 Projesine Başladı

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Çin Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi (COOEC) tarafından üstlenilen Katar ISND 5-2 projesi, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde inşa edilmeye başlandı. Proje, altyapı platformları, deniz altı boru hatları ve ekipmanların tasarımını, tedarikini, inşasını ve nakliyesini içermektedir. Bu proje, Çin'in açık deniz mühendislik kapasitesinde bir dönüm noktası olacak ve petrol ve doğalgaz işbirliği açısından da önemli etkiler yaratacaktır.

ÇEKİM TARİHİ: 26 Haziran 2024

Projeden çeşitli görüntüler

Çin Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi (COOEC) tarafından üstlenilen Katar ISND 5-2 projesi, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki bir imalat üssünde inşa edilmeye başlandı.

Proje, her biri yaklaşık 1.300 ton ağırlığındaki 3 altyapı platformu, 9 deniz altı boru hattı, 5 göbek kablosu, 4 deniz altı modülünün yanı sıra ekipman ve malzemelerin proje sahasına nakliyesi için hizmet verecek platform tesislerinin tasarımını, tedarikini, inşasını, nakliyesini, kurulumunu, devreye alınmasını ve modifikasyonunu içeriyor.

Çin'in açık deniz mühendislik, tedarik ve inşaat kapasitesinde yeni bir dönüm noktasını simgeleyen proje, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki yüksek kaliteli petrol ve doğalgaz işbirliği açısından da kayda değer etkiler yaratacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin ve Qingdao'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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