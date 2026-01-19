Haberler

Çin: ABD Bencilce Çıkarları İçin Sözde Çin Tehdidi Söylemini Bahane Olarak Kullanmaya Son Vermeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Grönland ile ilgili tutumunu eleştirerek, Washington'un 'Çin tehdidi' söylemini kendi çıkarları için bir bahane olarak kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Grönland konusundaki tutumlarını defaatle dile getirdiklerini belirterek, ABD'ye sözde "Çin tehdidi" söylemini kendi çıkarları uğruna bahane olarak kullanmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

Pazartesi günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusu nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulayacakları yönündeki duyurusu hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası hukukun, mevcut uluslararası düzenin temelini oluşturduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Trump cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland konusu nedeniyle 1 Şubat'tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edecekleri tüm ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu. Bu vergiyi 1 Haziran'dan itibaren ise yüzde 25'e yükselteceklerini belirten Trump, ABD'nin Grönland'ı satın almasına yönelik bir anlaşma sağlanıncaya kadar bu vergilerin yürürlükte kalacağını söylemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu