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BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) - ABD'ye ihraç edilen çift kullanımlı ürünlere yönelik bazı ihracat kontrol önlemlerinin askıya alınma süresinin 28 Kasım 2026'dan 27 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

Çin'in 2024 yılında yayımladığı 46 sayılı bildiride yer alan ve ABD'ye yönelik bazı ihracat kısıtlamalarını kapsayan ikinci madde, Kasım 2025'te 27 Kasım 2026'ya kadar askıya alınmıştı.

Söz konusu madde, galyum, germanyum, antimon ve süper sert malzemelerle ilgili çift kullanımlı ürünlerin ABD'ye ihracatını ilke olarak yasaklarken, grafit gibi çift kullanımlı ürünlerin ABD'ye ihracatında nihai kullanıcılar ile kullanım amaçlarının daha sıkı denetimlerden geçirilmesini öngörüyor.

Kaynak: Xinhua