Çin: ABD'nin Çin Menşeli Yarı İletkenlere Uyguladığı Ek Gümrük Vergisine Kesinlikle Karşıyız

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin 301. Madde kapsamındaki soruşturmasının sözde sonuçlarına katılmadıklarını belirterek, Çin menşeli yarı iletken ürünlerine ek gümrük vergileri uygulanmasına kesin şekilde karşı olduklarını söyledi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Çin'in yarı iletken politikalarına ilişkin 301. Madde kapsamında yürüttükleri soruşturmanın sonuçlarını kısa süre önce açıklamış ve Çin menşeli yarı iletkenlere 301. Madde kapsamında yeni gümrük vergisi önlemleri uygulamayı planladıklarını duyurmuştu. Yüzde sıfır gümrük vergisi oranıyla başlayacak olan önlemin, 18 ay içinde 23 Haziran 2027 tarihinden en az 30 gün önce duyurulacak seviyeye yükseltileceği belirtildi.

Söz konusu gelişmenin farkında olduklarını kaydeden He, ABD'ye Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma mekanizması aracılığıyla diplomatik kanallardan protestolarını ilettiklerini ifade etti.

ABD'nin tek taraflı gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini, uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini bozduğunu, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini aksattığını ve ABD'li şirket ve tüketicilerin çıkarlarına zarar verdiğini belirten sözcü, ABD'yi hatalı eylemlerini derhal düzeltme ve söz konusu önlemleri iptal etmeye çağırdı.

Karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine dayalı olarak ABD ile karşılık endişelerini eşit diyalog ve istişare yoluyla karşılıklı gidermeye istekli olduklarını kaydeden He, ABD'nin Çin'in hak ve çıkarlarına zarar verme konusunda ısrarcı olması halinde, kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın ABD'ye nadir toprak elementlerinden olan mıknatıs ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşetip gevşetmeyeceği konusuna da değinen He, "Çin, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını korumaya kararlıdır ve uyumlu ticareti aktif olarak teşvik edip kolaylaştırmaktadır" dedi.