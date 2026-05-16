Çin Dışişleri Bakanı: Xi ile Trump Arasındaki Görüşme Verimli Geçti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede derinlemesine iletişim kurulduğunu ve stratejik istikrar temelli yapıcı bir ilişki konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede derinlemesine bir iletişim kurulduğunu ve verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında iki liderin Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin resmi temaslar, karşılama yemeği, özel görüşme ve ziyaret programlarını içerdiğini belirten Wang, iki liderin yaklaşık dokuz saat süren temaslarda bulunduğunu kaydetti. Wang, temasların karşılıklı saygı, barışa ortak bağlılık ve işbirliği isteği temelinde gerçekleştiğini ifade etti.

Wang, görüşmenin en önemli siyasi mutabakatının, Çin ve ABD başkanlarının stratejik istikrar temelli yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurulması konusunda anlaşmaya varması olduğunu söyledi.

Wang, iki tarafın diplomasi, askeri işler, ekonomi ve ticaret, sağlık, tarım, turizm, halklar arası ve kültürel ilişkiler ile kolluk alanlarında temasları artırma isteğini ortaya koyduğunu belirterek, bunun iki ülke arasındaki etkileşimlere yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
