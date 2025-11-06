Haberler

Çin, ABD'li Şirketlere Yönelik İhracat Kontrol Önlemlerini Güncelliyor

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Kuala Lumpur'daki Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakat sonucu, bazı ABD'li şirketlere yönelik ihracat kontrol önlemlerinde 10 Kasım itibarıyla yeni düzenlemelere gideceğini açıkladı. Çift kullanımlı ürünlerin ihracatına yönelik yasaklar ve değişiklikler detaylandırıldı.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde 10 Kasım itibarıyla bazı ABD'li şirketlere yönelik ihracat kontrol önlemlerinde yeni düzenlemelere gideceklerini söyledi.

Sözcü, çarşamba günü yaptığı açıklamada ilgili ihracat kontrolü yasa ve yönetmelikleri uyarınca bakanlığın, 4 Mart 2025 tarihli ve 13 sayılı Duyuru ve 4 Nisan 2025 tarihli ve 21 sayılı Duyuru ile toplamda 31 ABD'li şirketi Çin'in ihracat kontrol listesine ekleyerek, bu şirketlere çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasakladığını hatırlattı.

Sözcü, Kuala Lumpur'daki Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakatı hayata geçirmek üzere 13 sayılı Duyuru'da listelenen 15 ABD'li şirkete yönelik ilgili önlemlerin 10 Kasım 2025 itibarıyla kaldırılmasına ve 21 sayılı Duyuru'da listelenen 16 ABD'li şirkete yönelik ilgili önlemlerinse bir yıllık bir süre boyunca askıya alınmasına karar verdiklerini belirtti.

Söz konusu şirketlere çift kullanımlı ürün göndermek isteyen ihracatçıların, çift kullanımlı ürünlere yönelik ihracat kontrol yönetmelikleri uyarınca bakanlığa başvuruda bulunması gerektiğini kaydeden sözcü, bakanlığın başvuruları yasa ve yönetmelikler uyarınca değerlendireceğini ve şartları karşılayan şirketlere izin vereceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
