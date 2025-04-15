Çin, ABD'li NSA Ajanlarının Siber Saldırılarını Araştırıyor

HARBİN, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in polis yetkilileri, Çin'e karşı siber saldırı yürüttüklerinden şüphelenilen ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'yla (NSA) bağlantılı 3 istihbarat görevlisinin peşinde olduklarını açıkladı.

Harbin Kamu Güvenliği Bürosu'ndan salı günü yapılan açıklamada Katheryn A. Wilson, Robert J. Snelling ve Stephen W. Johnson adındaki 3 ajanın, şubat ayında kentte düzenlenen Asya Kış Oyunları'nı hedef alan siber saldırılarda bulundukları belirtildi.

Çin teknik ekiplerinin incelemeleri, siber saldırıların NSA'nın Özel Erişim Operasyonları Ofisi tarafından yürütüldüğünü ortaya koydu. Ofis, saldırının kaynağını gizlemek ve siber silahlarını korumak amacıyla çok sayıda paravan kuruluş kullanarak farklı ülkelerden IP adresleri satın aldı ve kimliğini gizleyerek Avrupa ve Asya gibi bölgelerde sunucular kiraladı.

İncelemelerde NSA'nın etkinlik öncesi siber saldırılarını daha çok Asya Kış Oyunları'nın kayıt, gidiş/varış yönetimi ve yarışma giriş platformları gibi kritik sistemlerine yönelttiği tespit edildi. Etkinlik öncesi operasyonlar açısındaki kritik öneme sahip bu sistemlerde oyunlarla bağlantılı bireylere ait büyük miktarda hassas kişisel bilginin saklandığı kaydedildi.

NSA'nın siber saldırılarının ilk buz hokeyi maçının düzenlendiği 3 Şubat'tan itibaren en üst düzeye ulaştığı ve bu saldırılarda etkinliğin resmi bilgi platformları gibi kritik operasyonel sistemlerinin hedef alındığı ifade edildi. Bu sistemlerin, oyunların sorunsuz şekilde yürütülmesi açısından son derece önemli olduğu ve NSA'nın normal operasyonlarını baltalamak üzere bu sistemleri bozmaya çalıştığı dile getirildi.

Yetkililer, NSA'nın diğer yandan Heilongjiang eyaletindeki enerji, ulaşım, su kaynakları, telekomünikasyon ve savunma araştırma kurumları gibi kritik altyapı sektörlerini de hedef alan siber saldırılar başlattığını belirtti.

Teknik ekipler, Asya Kış Oyunları sırasında NSA'nın eyalette Microsoft Windows işletim sistemiyle çalışan spesifik cihazlara bilinmeyen şifrelenmiş veri paketleri gönderdiğini de tespit etti. Yetkililer söz konusu paketlerin, Windows sistemlerine önceden yerleştirilen arka kapıları harekete geçirmeye ya da tetiklemeye yönelik girişimler olduğundan kuşkulanıldığını ifade etti.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında söz konusu üç NSA ajanının defaatle Çin'in kritik önemdeki bilişim altyapısına yönelik siber saldırılarda bulunduğu ve Huawei gibi şirketleri hedef alan siber operasyonlara katıldığı tespit edildi.

Teknik ekipler, Kaliforniya Üniversitesi ve Virginia Politeknik ve Devlet Üniversitesi'nin de Asya Kış Oyunları'na yönelik eşgüdümlü siber saldırılara müdahil olduğuna yönelik kanıtları da ortaya çıkardı.