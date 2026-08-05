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Çin, ABD'nin 6 Kuruluşuna Karşı Önlem Listesi Uyguladı

Çin, ABD'nin 6 Kuruluşuna Karşı Önlem Listesi Uyguladı
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 'zorla çalıştırma' bahanesiyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak, Applied DNA Sciences dahil 6 ABD'li kuruluşu karşı önlemler listesine ekledi. Bu adım, uluslararası hukuka aykırılık gerekçesiyle 5 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, aralarında Applied DNA Sciences şirketinin de bulunduğu ABD'li 6 kuruluşu karşı önlemler listesine ekledi.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, karşı önlemlerin, ABD'nin sözde "zorla çalıştırma" bahanesiyle Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak alındığı belirtildi.

Bakanlık, ABD'nin bu adımının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarına da büyük zarar verdiğini ifade etti.

Çin'in karşı önlemleri 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua
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