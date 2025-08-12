Çin, ABD İhracat Kontrol Önlemlerini Askıya Alıyor

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen üst düzey Çin-ABD ekonomi ve ticaret toplantısında varılan mutabakat doğrultusunda, bazı ABD kuruluşlarına yönelik ihracat kontrol önlemlerinin askıya alınması sürecini salı günü itibarıyla devam ettirecek ya da bu önlemleri kaldıracak.

Bakanlık, 4 ve 9 Nisan 2025 tarihlerinde ihracat kontrol listesine eklediği 28 ABD kuruluşuna çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasaklamış, 14 Mayıs'ta ise bu kuruluşlara yönelik ihracat kontrol önlemlerinin 90 gün süreyle askıya alındığını duyurmuştu.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada listeye 4 Nisan'da eklenen 16 ABD kuruluşuna yönelik ilgili önlemlerin 90 gün daha askıya alınacağı, listeye 9 Nisan'da eklenen 12 ABD kuruluşuna yönelik ilgili önlemlerinse kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kuruluşlara çift kullanımlı ürün tedarik etmek isteyen ihracatçıların ilgili yönetmeliklere uygun olarak bakanlığa başvuruda bulunmaları gerektiği, bakanlığın başvuruları yasa ve yönetmeliklere uygun olarak inceleyeceği ve şartları karşılayan şirketlere izin vereceği ifade edildi.