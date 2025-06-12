Çin, ABD'den Ekonomik ve Ticari İşbirliği Bekliyor

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin iki ülke liderleri tarafından varılan mutabakatları hayata geçirme sürecinde işbirliği yapmasını beklediğini bildirdi. Dışişleri sözcüsü, ekonomik ve ticari istişarelerin güçlendirilmesine yönelik olumlu gelişmelerin kaydedildiğini vurguladı.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin, iki ülke liderlerinin 5 Haziran'da gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere Çin ile çalışmasını ve Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının işlevini yerine getirmesine olanak sağlamasını temenni ettiklerini söyledi.

Lin, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi ve salı günleri Londra'da düzenlenen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının ilk toplantısına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu toplantının iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde yapıldığını vurgulayan Lin, iki tarafın, iki devlet başkanının 5 Haziran'da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde vardıkları mutabakatın uygulanması ve Cenevre'deki ekonomik ve ticari görüşmelerin sonuçlarını pekiştirmek için alınacak önlemlerin çerçevesi konusunda prensipte anlaşmaya vardığını ve birbirlerinin ekonomik ve ticari endişelerini giderme konusunda yeni ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Çin'in söyledikleriyle yaptıklarının her zaman tutarlı olduğunu kaydeden Lin, bir mutabakata varıldığını vurgulayarak iki tarafın da artık bu mutabakata uyması gerektiğini ifade etti.

Lin, ABD'nin ortak zemini genişletmek, yanlış anlamaları azaltmak ve iletişim ve diyalog yoluyla işbirliğini güçlendirmek üzere Çin ile çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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