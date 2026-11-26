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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Çinli Yusha Grup Limited Şirketi'ni Rusya ile ilgili ihracat kontrol listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AB'nin perşembe günü açıkladığı karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan sözcü, söz konusu Çinli şirkete yönelik yaptırımların kaldırılmasının iki tarafın işletmeleri arasındaki olağan işbirliğine elverişli bir ortam yaratılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Sözcü, AB'nin daha fazla Çinli şirketi yaptırım listesinden çıkarmasını umduklarını da ifade etti.

Öte yandan son dönemde bazı AB şirketlerinden Çin'in ihracat kontrol listesinden çıkarılma talebiyle yazılı başvurular aldıklarını belirten sözcü, başvuruların değerlendirildiğini ve ilgili inceleme süreçlerinin yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua