Haberler

Çin, 53 Afrika Ülkesinden Gerekli Şartları Karşılayan Kahve Çekirdeklerinin İthalatına İzin Verecek

Çin, 53 Afrika Ülkesinden Gerekli Şartları Karşılayan Kahve Çekirdeklerinin İthalatına İzin Verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 20 Temmuz'dan itibaren diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinden uygun şartları taşıyan kahve çekirdeklerinin pazarına girişine izin verecek. Kahve çekirdekleri, Afrika'nın Çin pazarına tam erişim hakkı kazanan ikinci tarım ürünü oldu.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin, 20 Temmuz'dan itibaren diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinden gerekli şartları karşılayan kahve çekirdeklerinin ülke pazarına girişine izin verecek.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, birçok Afrika ülkesi için simgesel bir tarım ürünü ve ekonominin temel direği olan kahve çekirdekleri, Afrika'nın, kurutulmuş biberlerin ardından Çin pazarına tam erişim hakkı kazanan ikinci tarım ürünü oldu.

Resmi veriler, Etiyopya ve Burundi gibi bazı Afrika ülkelerinin an itibarıyla Çin'e kahve çekirdeği ihracatı için erişim iznine sahipken, Mauritius, Angola, Togo, Gine, Liberya ile Sao Tome ve Principe gibi bazı ülkelerin ihracat başvurusunda bulunduğunu gösteriyor.

Afrika'daki kahve çekirdeği üretim sistemleri ve bitki zararlıları risk kontrol çerçevelerine yönelik bütüncül bir değerlendirme yürüten idare, tek tip bitki sağlığı gerekliliklerini uygulamaya koydu. Her başvuru sahibi ülkeyle ayrı ayrı ikili karantina anlaşmaları müzakere etme uygulamasına son veren idare, erişim prosedürlerini önemli ölçüde basitleştirmiş oldu.

Tüm sevkiyatların idarenin 2026 tarihli ve 68 sayılı duyurusunda belirtilen şartlara uyması gerektiğini kaydeden sektör duayenlerine göre, tam erişim, sınır kontrollerinden muafiyet anlamına gelmiyor.

İdareden bir yetkili, Çin pazarına daha fazla miktarda yüksek kaliteli ve güvenli Afrika tarım ve gıda ürünü kazandırmak üzere geliştirilmiş "yeşil hat" kolaylaştırma önlemlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Haberler.com büyük fırsatçılığı gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor

İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Uçakta olay çıkaran yolcu sabır sınadı: Ben bu ülkeye dolar getiriyorum

Uçakta sabır sınadı: Ben bu ülkeye dolar getiriyorum
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı

Bayram sürprizi: Boğaz turkuaza büründü, yunuslar şov yaptı
'Kasa' denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

"Kasa" denilen isimden şok kurultay itirafı! Rakam dikkat çekti