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Çin Önümüzdeki 5 Yılda Önemli Miktarda Yeni Kentsel İstihdam Yaratmayı Hedefliyor

Çin Önümüzdeki 5 Yılda Önemli Miktarda Yeni Kentsel İstihdam Yaratmayı Hedefliyor
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Çin, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan kapsamında kentsel istihdamı artırmayı ve işsizlik oranını yüzde 5,5’in altında tutmayı hedefliyor. Ayrıca temel yaşlılık sigortası kapsama oranının yüzde 95’in üzerinde olması planlanıyor.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin, önümüzdeki 5 yıl içinde "önemli miktarda" kentsel istihdam yaratmayı ve ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5'in altında tutmayı hedefliyor.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından perşembe günü yayımlanan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Kalkınma Planı'na göre, temel yaşlılık sigortasının kapsama oranının yüzde 95'in üzerinde tutulması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
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