026 Apec Çin Yılı'nın İlk Üst Düzey Yetkililer Toplantısı 1-10 Şubat Tarihlerinde Düzenlenecek
BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın ev sahibi olarak ilk APEC Üst Düzey Yetkililer Toplantısı ve ilgili oturumları 1-10 Şubat tarihleri arasında Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenleyecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun çarşamba günkü basın toplantısında, söz konusu etkinliğin, APEC "Çin Yılı'nın" ilk resmi etkinliği olacağını söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel