026 Apec Çin Yılı'nın İlk Üst Düzey Yetkililer Toplantısı 1-10 Şubat Tarihlerinde Düzenlenecek

Çin, 1-10 Şubat tarihleri arasında Guangzhou'da 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın ilk oturumlarını gerçekleştirecek. Bu etkinlik, APEC 'Çin Yılı'nın' ilk resmi etkinliği olarak dikkat çekiyor.

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın ev sahibi olarak ilk APEC Üst Düzey Yetkililer Toplantısı ve ilgili oturumları 1-10 Şubat tarihleri arasında Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenleyecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun çarşamba günkü basın toplantısında, söz konusu etkinliğin, APEC "Çin Yılı'nın" ilk resmi etkinliği olacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
