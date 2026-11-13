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Çin, 21 ekonominin oluşturduğu APEC Zirvesi'ne Şıncın'da ev sahipliği yapacak

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Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek APEC Zirvesi, 21 ekonominin liderlerini 17-19 Kasım'da Şıncın kentinde bir araya getirecek. Liderler zirvesi 18-19 Kasım'da yapılacak; öncesinde iş dünyası ve hükümet temsilcileri CEO Zirvesi'nde buluşacak.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, Çin'in ev sahipliğinde 17-19 Kasım tarihlerinde Şıncın kentinde düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi, "Birlikte Refah İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" temasıyla 18-19 Kasım'da toplanacak.

Öncesinde iş dünyası ve hükümet temsilcileri, 17-18 Kasım'da APEC CEO Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC CEO Zirvesi'nin açılış törenine katılacak ve burada konuşma yapacak.

Zirve toplantısı öncesinde konuk liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Şi, zirve marjında da ikili görüşmelerde bulunacak.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA
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