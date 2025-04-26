Çin, 2035'e Kadar Elektrikli Araçları Ana Akım Yapmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, 2035 yılına kadar tamamen elektrikli araçları "yeni otomobil satışlarının ana akımı" haline getirme hedefiyle ulaşım altyapısını yenilenebilir enerji sistemleriyle uyumlu hale getirme çalışmalarını hızlandıracak.

Cuma günü aralarında Ulaştırma Bakanlığı'nın bulunduğu 9 bakanlık tarafından ortaklaşa yayımlanan genelgede ülkenin, 2035 yılına kadar yeni enerjili ağır yük kamyonlarını büyük ölçekte uygulamaya geçirmeyi ve ulaştırma sektörü için yeşil yakıt tedarik sistemi kurmayı planladığı belirtildi.

Genelgede, demiryolları, karayolları ve limanlar da dahil olmak üzere ulaşım altyapısı çevresinde temiz enerjinin geliştirilip kullanımına yönelik çalışmalara dikkat çekildi.

Ülkede ulaştırma sektörünün yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yeni enerjili araçların, yeşil ve düşük karbonlu gemilerin ve yeni enerjili uçakların kullanımı daha fazla teşvik edilecek ve posta ve ekspres teslimat hizmetlerinin yeşil ve düşük karbonlu gelişimi de desteklenecek.

Genelgede özel yerel yönetim tahvilleri, yeşil krediler, yeşil tahviller ve teknoloji inovasyonu ve iyileştirmesine yönelik yeniden borç verme fonları gibi kaynaklardan yararlanılarak mali desteğin artırılacağı belirtildi.