Çin'de Yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı Düzenlendi

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çinli yöneticilerin 2026 yılına ilişkin ekonomik çalışmalarla ilgili öncelikleri belirlediği yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı çarşamba ve perşembe günleri Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konferansta önemli bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Çin'in 2025 yılındaki ekonomik çalışmalarını değerlendirdi. Mevcut ekonomik durumu analiz eden Xi, gelecek yılın ekonomik çalışmalarına ilişkin düzenlemeleri dile getirdi.

Toplantıda 2025'in tam anlamıyla olağanüstü bir yıl olduğu belirtilerek, ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik ana hedeflere başarıyla ulaşılacağı vurgulandı.