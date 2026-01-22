Çin 2026-2030 Döneminde Yükselen ve Geleceğe Dönük Sektörleri Güçlendirecek

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030), yükselen ve geleceğe yönelik sektörlerini daha da geliştirip güçlendirmek amacıyla bir dizi inisiyatif ve eylemi uygulamaya koyacak.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Zhang Yunming çarşamba günkü basın toplantısında yükselen sektörlere yönelik yeni büyüme motorlarını teşvik etme, yeni imalat teknoloji ve ürünlerinin yeni senaryolarda hayata geçirilmesini güçlendirme ve yükselen sektörlere yönelik ulusal tanıtım üsleri kurma çalışmalarının derinleştirileceğini söyledi.

Geleceğe yönelik sektörlerin yenilikçi gelişimini teşvik etme konulu yönergelerin uygulanmasını hızlandıracaklarını, stratejik öneme sahip bir dizi ileriye dönük bilim ve teknoloji projelerini hayata geçireceklerini kaydeden Zhang, geleceğe yönelik sektörlerin yerel koşullara uygun şekilde geliştirilmesi konusunda yerel yetkililere destek vererek, yetkililerin devlet yatırım fonlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Yeni enerjili araçlar ve fotovoltaik gibi bir dizi yükselen sektörün ve alçak irtifa, gemi inşa ve deniz mühendisliği ekipmanları gibi bazı sektörlerin 14. Beş Yıllık Planı döneminde (2021-2025) kaydettiği hızlı büyümenin "Çin Malı" damgasının itibarını daha da artırdığını söyledi.

Zhang, Çin'in yeni enerjili araç üretimi ve satışlarının 2025'te rekor seviyelere ulaştığına, fotovoltaik sektörünün istikrarlı büyüme sergilediğine, sivil insansız hava araçlarının çeşit ve miktarı bakımından artış gösterdiğine ve gemi inşa sektörünün hem miktar hem de kalite açısından ilerleme kaydettiğine de dikkat çekti.