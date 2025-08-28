Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye İlk TIR Sevkiyatı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, 14 yıl aradan sonra bugün ilk kez Suriye'nin başkenti Şam'a 4 TIR'dan oluşan sevkiyat gerçekleştirildi.

Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana ülke içerisine yapılamayan TIR ile ihracat bugün Cilvegözü'nden deneme amaçlı gerçekleştirildi. Cilvegözü'nde yapılan törenin ardından TIR'lar Gümrük sahasına girdi. Daha sonra yapılan işlemlerin ardından TIR'lar, Suriye'nin başkenti Şam'a hareket etti. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Kemal Gül, Cilvegözü'nde yaptığı açıklamada, "Gururluyuz. Bugün sevinçliyiz, mutluyuz. 14 yıl aradan sonra lojistik taşımacılık olarak ihracatımız Suriye'ye açılmış durumda. Sevincimiz sonsuzdur. Bu projede gerek bakanlıklarımız gerekse hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın emekleri büyüktür. Sektör adına teşekkür ediyoruz. Biz UND olarak bu projenin içinde yer aldık. Üyelerimiz araçlarını hazırladılar, tahsis ettiler. Yüklemeyi yaptık. Şu anda deneme amaçlı 4 aracımızı yükledik ve gönderdik. Tabi lojistik denilince akla ilk zaman gelir. Bu 14 yıllık zaman zarfında ticaretimizi uzun yollarla gerek 'Ro-Ro' gerekse diğer uzak mesafelerle yaptık. İran üzerinden körfez ülkelerine gittik. Maliyeti çok yüksek ve zaman alan taşımalar yaptık. Ekonomik olarak bize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Taşıma bir tek Suriye ile kalmayacak. Umarım yakın gelecekte Suriye üzerinden Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan gibi ülkelerde pek yakında başlayacağımızı ümit ediyoruz. TIR'larda sebze meyve ve kuru gıda gönderiyoruz. Taşımacılık devam edecek" dedi.

UND Yüksek Haysiyet Divanı üyesi Raif Ay ise açıklamasında söyledi:

"UND olarak bugün gurur günümüz. 14 yıl aradan sonra Suriye üzerinden ülke içine transit taşımalara başlamanın haklı gururunu yaşamaktayız. 14 yıl içerisinde yollarımız çok uzadı, çok masraf yaptık, çok mesafe katettik. Suriye hattının açılışı ile birlikte inşallah daha hızlı daha az maliyetli fiyatlarla yolumuza devam edeceğiz. Hem Suriye içine ve hem de körfez ülkelerine hızlı ekonomik şekilde taşımanın gururunu yaşayacağız. Ülkemiz ihracatına bir nebze katkımız oluyorsa ne mutlu bize başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ticaret Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza bize bu yolu açan Gümrük müdürlerimize teşekkür ederiz. Güzel bir hat, güzel bir açılışın haklı gururunu yaşıyoruz. Suriye tarafında da bu şekilde hızlı giriş çıkışlarımız olur. Günlük 800-1000 araç kapasite ile Orta Doğu'ya taşımalarımızı gerçekleştireceğiz."

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 14 yıl boyunca TIR'larla yapılan ihracatta, araçlar Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasında bulunan aktarma alanına yüklerini bırakıp tekrar Türkiye'ye dönüyorlardı. Bundan böyle TIR'lar Suriye içerisindeki kentlere kadar gidecek.

