Çiğ Köfte Dükkanında Hırsızlık Anı Kamerada

Güncelleme:
İnegöl'de bir çiğ köfte dükkanına giren 2 yetişkinin yanında bulunan çocuk, kasadan 3 bin lira çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiğ köfte dükkanına giren 2 yetişkinin yanında bulunan çocuğun kasadan 3 bin lira çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir çiğ köfte işletmesinde meydana geldi. '1'i çocuk 3 kişi çiğ köfte almak bahanesiyle iş yerine geldi. İşletme sahibi dükkan dışına çıktığı sırada çocuk kasada bulunan 3 bin lirayı çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
