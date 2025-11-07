Çiftçilere 1.5 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 522 milyon TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye Yüzyılı'nda üretimin gücü olan çiftçilerimizin emeğine destek veriyor, bereketi birlikte büyütüyoruz. 1 milyar 522 milyon TL tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.